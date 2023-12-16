«Ливерпуль», «Милан» и «Ньюкасл» интересуются Инкапье

Защитник «Байера» и сборной Эквадора Пьеро Инкапье может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на 21-летнего игрока обороны претендуют такие команды, как «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Милан» и «Рома». В контракте защитника с «Байером» прописаны отступные в размере € 70 млн. Клубы готовы побороться за эквадорца, активировав сумму выкупа.

В нынешнем сезоне Инкапье провёл за «Байер» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось об интересе английских клубов к ещё одному футболисту «Байера».