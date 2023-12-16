Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эвертон», лишённый 10 очков, одержал четыре победы подряд в АПЛ

«Эвертон», лишённый 10 очков, одержал четыре победы подряд в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Эвертон». Встреча прошла на стадионе «Тёрф Мур». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Матч завершился уверенной победой гостевой команды — 2:0. «Ириски» добыли три очка благодаря голам Амаду Онана и Майкла Кина.

Отметим, что для «Эвертона» эта победа стала уже четвёртой кряду в АПЛ. До этого «ириски» были сильнее «Ноттингема» (1:0), «Ньюкасла» (3:0) и «Челси» (2:0).

Напомним, не так давно с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. На данный момент команда набрала 16 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бёрнли», в активе которого восемь очков, находится на предпоследней, 19-й строчке.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» рассчитывает на подписание защитника «Эвертона» Годфри
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android