«Эвертон», лишённый 10 очков, одержал четыре победы подряд в АПЛ

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Эвертон». Встреча прошла на стадионе «Тёрф Мур». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Матч завершился уверенной победой гостевой команды — 2:0. «Ириски» добыли три очка благодаря голам Амаду Онана и Майкла Кина.

Отметим, что для «Эвертона» эта победа стала уже четвёртой кряду в АПЛ. До этого «ириски» были сильнее «Ноттингема» (1:0), «Ньюкасла» (3:0) и «Челси» (2:0).

Напомним, не так давно с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. На данный момент команда набрала 16 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бёрнли», в активе которого восемь очков, находится на предпоследней, 19-й строчке.