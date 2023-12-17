Главный тренер катарского «Аль-Духаиля» Кристофер Галтье объяснил, почему называл игроков «Ниццы» Кинг-Конгами.

«Я помню, как колебался, говорить «амбал» или «Кинг-Конг». Я использовал второй термин. «Кинг-Конг» — это сила и мощь. Нет никакого другого значения.

Когда мы играли с «Нантом» в Кубке Франции, я использовал тот же термин для Николя Паллуа. Оглядываясь назад, я понимаю, что это оскорбило его, поэтому я должен извиниться. Да, я использовал это выражение, но не в расистском смысле.

Я использую этот термин со спортивным духом. Если однажды я стану тренером команды, игрок которой получает бананы или станет объектом обезьяньих криков, моя команда уйдёт со стадиона», — приводит слова Галтье RMC Sport.

Напомним, ранее видеоаналитик «Ниццы» дал показания против Галтье, заявив, что экс-тренер называл игроков Кинг-Конгами. При этом суд по делу Галтье должен состояться 15 декабря. Французу может грозить три года тюремного заключения.