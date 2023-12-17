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Тен Хаг: здорово приехать и бросить вызов «Ливерпулю»

Тен Хаг: здорово приехать и бросить вызов «Ливерпулю»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча 17-го тура английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем».

«Это здорово для игроков, для команды — поехать туда, бросить им вызов. Мы знаем, что должны играть в свой лучший футбол. Я думаю, что, когда мы делаем всё, что можем, показываем всё, на что способны, тогда получаем свои шансы. И нам нужно будет ими воспользоваться», — приводит слова тен Хага телеграм-канал Ten Hag ball.

Напомним, игра состоится сегодня, 17 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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