Эдегор — об игре с «Брайтоном»: для победы нам нужно будет проявить тактическую гибкость

Атакующий полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор поделился мнением о грядущем матче 17-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном», который состоится сегодня, 17 декабря, в 17:00 мск.

«Думаю, что это будет хорошее испытание для нас, поскольку эта команда отлично владеет мячом, прекрасно знает свою систему игры. Однако нам нужно побеждать для того, чтобы оставаться на вершине таблицы. Мы знаем «Брайтон» как команду, показывающую интенсивный футбол. Они много играют впереди, их движение крайне эффективно, они постоянно оказывают на соперника давление прессингом. Они здорово претворяют в жизнь свои планы, так что сегодня нам нужно будет проявить тактическую гибкость», — приводит слова Эдегора официальный сайт «Арсенала».

Напомним, матч «Арсенал» — «Брайтон» пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув».

После 16 туров чемпионата Англии «канониры» набрали 36 очков и занимают вторую строчку. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Брайтон» заработал 26 очков и расположился на восьмой строчке.