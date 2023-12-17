Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Возникнет бредовая ситуация». Быстров — о возможном переходе России в Азию

«Возникнет бредовая ситуация». Быстров — о возможном переходе России в Азию
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о возможном переходе России, в частности Российского футбольного союза (РФС), в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«РФС правильно поступает, что не разрывает связей с ФИФА и УЕФА. Это самая правильная позиция. Нам сейчас нужно просто быть на своём месте и пытаться как-то выживать. Никакой пользы от перехода в Азию не будет. Придём мы туда, и какая-нибудь условная Япония откажется с нами играть из-за антироссийских санкций. В итоге мы получим бан от международной ассоциации и останемся в таком же положении, но уже в Азии. Возникнет бредовая ситуация», — приводит слова Быстрова RT.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

Материалы по теме
Быстров: говорил, «Краснодар» будет бороться за титул, все посмеялись и назвали «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android