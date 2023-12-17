«Дзюба меня очень сильно травил». Тикнизян — о проигрыше сборной Армении в матче с Латвией

Защитник сборной Армении и московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, какой соперник по группе отбора на Евро-2024 был самым сильным, а также поделился тем, как нападающий железнодорожников Артём Дзюба отреагировал на проигрыш Армении в матче с Латвией в рамках 7-го тура отбора на Евро (0:2).

«Хорватия — самый сильный соперник? Да, но та же Турция очень понравилась в плане игры, подбора футболистов. Не скажу, что чувствовал превосходство этих команд на поле, но нельзя не брать во внимание Хорватию, там топовые игроки, чувствуешь, что сильнее тебя на две-три головы. Дзюба меня очень сильно травил, когда проиграли Латвии», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

Напомним, в заключительном матче отбора на Евро-2024 сборная Армении уступила Хорватии со счётом 0:1. Сборная Армении не смогла выйти в финальный этап чемпионата Европы — 2024. Подопечные Александра Петракова заработали восемь очков после 10 матчей и заняли четвёртое место в группе D.