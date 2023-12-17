Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол «Баварии» в ворота «Штутгарта» отменён без системы VAR из-за технических проблем

Гол «Баварии» в ворота «Штутгарта» отменён без системы VAR из-за технических проблем
Аудио-версия:
Комментарии

Забитый мяч защитника «Баварии» Ким Мин Джэ в матче со «Штутгартом» (2:0), который проходит в данный момент, был отменён без системы видеопомощи арбитру (VAR), так как у этой системы возникли технические проблемы, сообщает DAZN.

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги Ким Мин Джэ забил гол на 25-й минуте, однако его отменили без помощи VAR. При этом на 45+2-й минуте забитый мяч Томаса Мюллера также был отменён, но уже с системой VAR.

На данный момент мюнхенская команда побеждает «Штутгарт» со счётом 2:0. Двумя голами отметился английский нападающий Гарри Кейн (вторая и 55-я минуты).

На данный момент после 14 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги «Бавария» располагается на втором месте с 32 очками. «Штутгарт» находится на четвёртой строчке с 31 очком.

Германия - Бундеслига . 15-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
2-й тайм
3 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Кейн – 2'     2:0 Кейн – 55'     3:0 Джэ – 63'    
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android