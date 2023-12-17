Гол «Баварии» в ворота «Штутгарта» отменён без системы VAR из-за технических проблем

Забитый мяч защитника «Баварии» Ким Мин Джэ в матче со «Штутгартом» (2:0), который проходит в данный момент, был отменён без системы видеопомощи арбитру (VAR), так как у этой системы возникли технические проблемы, сообщает DAZN.
В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги Ким Мин Джэ забил гол на 25-й минуте, однако его отменили без помощи VAR. При этом на 45+2-й минуте забитый мяч Томаса Мюллера также был отменён, но уже с системой VAR.
На данный момент мюнхенская команда побеждает «Штутгарт» со счётом 2:0. Двумя голами отметился английский нападающий Гарри Кейн (вторая и 55-я минуты).
На данный момент после 14 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги «Бавария» располагается на втором месте с 32 очками. «Штутгарт» находится на четвёртой строчке с 31 очком.
- 17 декабря 2023
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