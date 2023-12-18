«Надо быть ну полным идиотом!» Радимов жёстко раскритиковал экс-игрока «Зенита» за слова

Главный тренер медийного клуба «Чисто Питер» («ЧП») Владислав Радимов жёстко ответил бывшему нападающему «Зенита» и «Чисто Питера» Алексею Гасилину, раскритиковав его за слова о том, что посты в телеграм-канале Радимова пишет не он, а специальный человек. Напомним, изначально конфликт начался после того, как Гасилин решил покинуть «Чисто Питер» из-за неоправдавшихся ожиданий, оценив своё пребывание в клубе на 1 балл из 10. В ответ на это Радимов жёстко раскритиковал бывшего подопечного, в том числе и его футбольную карьеру.

«Значит, Гасилин, послушай меня внимательно! Ты ещё не родился на этот свет, когда я, играя в футбол, говорил то, что думаю и считаю правильным. За это в своей карьере я неоднократно подвергался критике, давлению, которое даже в сегодняшней Медиалиге никто не испытывал. Я за свои слова много раз был дисквалифицирован и оштрафован, общую сумму всех штрафов и депремирований за свой язык мне страшно считать, боюсь, сердце не выдержит просто! Но ВСЕГДА говорил то, что думаю. И надо быть ну полнейшим идиотом, чтобы верить в то, что я не способен сам формулировать мысли в своём канале! Если ты в это искренне веришь, то тебе уже ничего не поможет, бросай всё и заказывай машину в Кащенко немедленно!

И да, во время своей карьеры я сталкивался и с тем, что в мою личную жизнь тоже вмешивались, чего только не наслушался. Поэтому да, сейчас у меня к таким вещам выработался иммунитет, но я не забыл, насколько это неприятное ощущение, от которого не знаешь, куда себя деть! Поэтому и на такие ситуации в адрес своих подопечных реагирую остро — просто знаю, что это за чувство!

То, что мне помогают с публикацией, — об этом я сказал в самом первом посте в канале, но абсолютно КАЖДАЯ мысль, публикуемая на канале, — моя! И я готов их повторить: не твоё дело, кто и как делает предложение; ты совершенно не выкладывался в работе на благо «ЧП»; ты как не умел, так и не умеешь причины своих проблем находить в себе. Отсюда и сказки про травмы, погубившие карьеру, и про «успешные» сезоны в дубле «Шальке». И если ты думал, что в комплиментарных документальных фильмах о себе любимом ты можешь рассказывать людям всё что угодно и никто не заметит подвоха — вот тебе отрезвляющая реальность! И именно это, Лёша, и есть подмена понятий.

Ты говоришь что ты тоже мой игрок, футболист «ЧП»? Тогда ждём тебя на тренировках почаще! И да, если бы кто-то что-то начал говорить про тебя и твою личную семейную жизнь, я бы точно так же защищал бы тебя!

Дебаты в угоду твоим просмотрам делать, разумеется, тоже не буду. И вообще любые упоминания Гасилина хотелось бы закончить и направить все силы на благо «ЧП», потому что для многих эта команда — мечта, чего стоят матчи на легендарных стадионах, для многих парней из команды это очень ценно и важно», — написал Радимов в своём телеграм-канале.