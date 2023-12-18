Экс-жена Хакими, которой изменил футболист, описала брак двумя словами

Хиба Абука, которая является экс-женой футболиста французского «ПСЖ» Ашрафа Хакими, описала их бывший брак двумя словами.

«С Ашрафом царили сердечность и уважение», — приводит слова Абуки Marca.

Напомним, в феврале 2023 года французская прокуратура начала расследование в отношении Хакими после информации о том, что футболист изнасиловал девушку. Ему было предъявлено обвинение в изнасиловании, и после завершения расследования он был помещён под судебный надзор.

После этой информации 37-летняя испанская актриса подала на развод после пяти лет брака и рождения двух совместных детей с 25-летним футболистом. При этом Абука заявила, что разрыв отношений не был связан с информацией об изнасиловании, а причиной стало то, что отношения между Абукой и Хакими были напряжёнными из-за разного видения жизни.