Дель Пьеро рассказал о влиянии системы VAR на современный футбол

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро высказался о работе системы видеоповторов в современном футболе.

«При таком количестве камер защитники не могут делать то, что делали раньше. Теперь играть в защите сложнее, чем было в прошлом. Использовать руки теперь трудно, нападающих нельзя серьёзно прихватывать. Теперь это другая игра», — приводит слова Дель Пьеро EuroFoot в соцсетях.

Напомним, Дель Пьеро выступал за «Ювентус» с 1993 по 2012 год и по сей день является лучшим бомбардиром в истории туринского клуба, забив 289 голов, а также лидером по количеству проведённых матчей за «Ювентус». Итальянская команда занимает второе место в турнирной таблице серии А, набрав 37 очков.