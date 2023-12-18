Тарас Степаненко: обидно, что сейчас внимания к Украине меньше, чем раньше

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко рассказал, насколько важно помогать Украине в нынешнее время.

«Важно проводить матчи и собирать деньги для помощи нашим людям, живущим в действительно тяжёлой ситуации. Мы стараемся играть такие матчи и делать всё возможное, чтобы люди получали удовольствие от игр, и помогаем благотворительностью.

Это действительно важно для нас и нашей страны. Это наша обязанность как спортсменов, футболистов, граждан поддерживать наших людей.

Я живу на Украине, мои родители тоже, потому мой интерес к стране высок. Но досадно, что сейчас внимание к Украине ниже, чем раньше. Но надеюсь, что люди чувствуют обязательство установить мир во всём мире, потому что это самое важное. Для меня и для моего народа важно жить и наслаждаться жизнью в мирной стране. Другие страны должны поддержать наше государство, армию, правительство», – цитирует Степаненко ua.tribuna.com.