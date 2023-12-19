«Фламенго» подписал предварительный контракт с альтернативой игроку «Зенита» Клаудиньо

Бразильский «Фламенго» подписал предварительный контракт с игроком аргентинского «Ривер Плейт» Николасом де ла Крусом, сообщает Planeta do Futebol.

По информации источника, бразильский клуб подписал игрока в качестве альтернативы футболисту санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо. «Фламенго» заплатит за трансфер € 14,6 млн аргентинской команде.

Напомним, ранее Клаудиньо интересовались «Интернасьонал» и «Фламенго». При этом вторая команда ещё летом предлагала за игрока € 15 млн, но сине-бело-голубые готовы были отпустить футболиста только за € 25 млн.

Клаудиньо перешёл в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила € 12 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в € 18 млн.