Спортивный директор «Ньюкасла» может продолжить работу в «Манчестер Юнайтед»

Спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшворт может продолжить работу в другом клубе/.

Как сообщает Manchester Evening News, на 52-летнего специалиста претендует «Манчестер Юнайтед». Руководство Ineos Group (инвесторов «Ньюкасла») считает Эшворта лучшим выбором.

«Манчестер Юнайтед» располагается на седьмом месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги, в активе команды Эрика тен Хага 28 очков в 17 матчах.

«Ньюкасл» занимает шестую строчку в чемпионате Англии, команда Эдди Хау набрала 29 очков по итогам 17 встреч.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет в матче АПЛ с «Вест Хэмом» в гостях, а «Ньюкасл» встретится с лондонским «Челси» в четвертьфинале Кубка Лиги. Матч между «Челси» и «Ньюкаслом» состоится сегодня, 19 декабря.