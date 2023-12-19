Главный тренер «Шахтёра» оценил результаты жеребьёвки Лиги Европы для клуба

Вчера, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2023/2024. Так, по результатам жеребьёвки украинский «Шахтёр» сыграет с французским «Марселем». Главный тренер «горняков» Марино Пушич прокомментировал данное событие.

«Да, это хорошо известная команда, «Фейеноорд» играл с ней два года назад. Сложный оппонент, хорошая команда, большой клуб. На этом уровне вообще нет лёгких соперников.

В Лиге Европы все команды могут выступать в Лиге чемпионов. Доволен результатом жеребьёвки, будет очень интересно», – цитирует слова тренера официальный сайт клуба.

Первые стыковые матчи запланированы на 15 февраля, ответные встречи пройдут ровно через неделю, 22 февраля.