«Реал» рассматривает возвращение Варана в клуб

Руководство мадридского «Реала» обдумывает возможность приобретения защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана, ранее выступавшего в составе «сливочных». Об этом сообщает испанское издание El Larguero в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, интерес мадридского клуба к Варану активизировался в связи с травмой защитника Давида Алабы, получившего разрыв крестообразной связки левого колена.

Напомним, Варан был игроком «Реала» на протяжении десяти лет: с 2011 по 2021 год. За этот период французский защитник принял участие в 360 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и семью результативными передачами. В составе мадридского клуба Варан четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды выигрывал чемпионат Испании, а также один раз завоевал Кубок Испании.

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