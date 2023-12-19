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Источник: Артур больше не приоритетная цель «Зенита», клуб продолжает поиски вингера

25-летний фланговый нападающий «Палмейраса» Артур больше не является приоритетной целью «Зенита» на зимнее трансферное окно. Сине-бело-голубые продолжают поиск нового вингера, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, переговоры по игроку застопорились, поэтому «Зенит» подыскивает новые варианты усилений. Отмечается, что «Зенит», скорее всего, не подпишет новичков до первых сборов.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Зенит» предложил € 18 млн за переход вингера «Палмейраса» Артура. При этом наставник «Зенита» Сергей Семак не стал подтверждать эту информацию. Действующее соглашение игрока с бразильским клубом рассчитано до конца 2028 года.

Артур провёл за «Палмейрас» 51 матч, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.