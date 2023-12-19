Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о возможной работе в Европе. По его словам, сейчас он не представляет своего перехода в заграничный клуб.

«Представляю ли я себя работающим в Европе? Сейчас практически нет. Был этап, когда у нас в системе клуба был преподаватель английского, Роман Аркадьевич нанимал. Мы начинали учить английский, а в школе я учил французский. К сожалению, какие-то базовые навыки из детства были размыты.

Сейчас английский знаю лучше, чем французский, но плохо. Разговаривать на нём мне невозможно. В Европе можно работать тому человеку, который владеет языком. Тренер должен уметь доносить мысли, уметь найти подход к каждому футболисту. Без языка это невозможно», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.