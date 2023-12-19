Чернышов: отрыв лидеров РПЛ от «Спартака» существенный, но в футболе всё отыгрывается

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о шансах красно-белых на чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Шансы «Спартака» во втором круге чемпионата? Отрыв лидеров РПЛ от «Спартака» существенный, но в футболе всё отыгрывается. Есть масса примеров. За всё можно бороться. Для меня яркий пример, когда в «Зените» был Виллаш-Боаш, а в ЦСКА — Слуцкий. Перед зимней паузой у ЦСКА был отрыв от «Зенита» девять очков, а игр оставалось мало. Но ЦСКА в результате стал чемпионом, хорошо подготовился ко второй части сезона.

Футбол тем и прекрасен, что нельзя заранее предсказать победителя. Самое главное, чтобы у игроков была вера, что они могут решить эту задачу», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков в 18 встречах. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 38 очков за аналогичное количество игр.