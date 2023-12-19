Президент «Барселоны»: хотим, чтобы Канселу и Феликс остались в команде

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб намерен оставить в команде защитника Жоау Канселу и вингера Жоау Феликса. На данный момент оба игрока выступают за сине-гранатовых на правах годичной аренды.

«Представители Канселу и Феликса, а также «Манчестер Сити» и «Атлетико» уже сообщили нам, что потребуется для подписания этих футболистов. Мы хотим, чтобы оба игрока стали частью нашей команды на постоянной основе. Посмотрим, как всё по итогу произойдёт. Уверен, в конце концов все стороны будут довольны», — приводит слова Лапорта журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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В сезоне-2023/2024 на счету Канселу 20 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Феликс провёл 19 игр и сумел забить шесть мячей, а также оформил три ассиста. Ориентировочная стоимость обоих португальских футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.