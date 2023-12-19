Экс-капитан ЦСКА Варламов: для второй лиги система «весна-осень» — больше плюс, чем минус

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Варламов, ныне возглавляющий казанский «Сокол», высказался о переходе ФНЛ-2 на систему «весна-осень».

«По большому счёту от этого не очень многое изменится. По срокам плюс-минус всё то же самое. Единственное, что перерыв между кругами будет маленький, и сохранится та же команда, которая и начинала чемпионат. Для второй лиги «весна-осень» — это всё-таки больше плюс, чем минус. А чем выше лига, тем больше нужно обдумывать ситуацию», — сказал Варламов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, что в 2024 году клубы второй российской лиги перейдут на систему «весна-осень». Отметим, что на днях Евгений Варламов возглавил казанский «Сокол», который с нового сезона будет выступать в ФНЛ-2.