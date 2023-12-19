Эндрик: «Челси» — сильный бренд, но моей мечтой всегда был «Реал»

17-летний футболист «Палмейраса» Эндрик, который летом 2024 года станет игроком «Реала», рассказал о том, почему решил присоединиться к мадридскому клубу, а не к лондонскому «Челси».

«Изначально меня привлекала Премьер-лига, жизнь в Лондоне. Любому человеку очевидно, что «Челси» — сильный бренд. Этой команде за последние 10 лет дважды удалось выиграть Лигу чемпионов. Однако я всегда давал понять своему агенту, что моей мечтой был «Реал». Именно поэтому я перейду в стан мадридцев», — приводит слова Эндрика журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В прошлом сезоне «Палмейрас» стал чемпионом Бразилии, набрав 70 очков после 38 проведённых матчей. Эндрик принял участие в 53 матчах за свою команду во всех официальных турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.