«Урава Ред Даймондс» — «Манчестер Сити»: составы команд на полуфинальный матч КЧМ

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Во вторник, 19 декабря, состоится матч клубного чемпионата мира — 2023, в котором встретятся японская «Урава Ред Даймондс» и английский «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хоаишом. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Урава Ред Даймондс»: Нисикава, Секине, Шольц, Хойбратен, Акимото, Ито, Ивао, Ясуи, Коицуми, Окубо, Канте.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Аканджи, Аке, Родри, Ковачич, Нунеш, Бернарду Силва, Фоден, Грилиш.

Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал клубного чемпионата мира, где сразится с бразильским «Флуминенсе». Проигравший, в свою очередь, поборется с египетским «Аль-Ахли» за третье место.

Решающий матч турнира состоится в пятницу, 22 декабря. Начало игры в 21:00 мск. В прошлом году победителем соревнования стал мадридский «Реал».