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«ПСЖ» близок к закрытию сделки по приобретению Москардо

«ПСЖ» близок к закрытию сделки по приобретению Москардо
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Полузащитник «Коринтианса» Габриэл Москардо близок к переходу в «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, французский клуб согласовал личные условия контракта с 18-летним футболистом. В ближайшие несколько дней представители парижан вновь встретятся с руководством «Коринтианса» для согласования финальных деталей сделки. По предварительным данным, сумма трансфера составит € 25 млн.

В текущем сезоне Москардо провёл за «Коринтианс» 22 матча во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» выбыла из борьбы за Москардо.

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