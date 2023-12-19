«Челси» — «Ньюкасл»: гости открыли счёт на 16-й минуте

В эти минуты проходит матч четвертьфинала Кубка английской лиги между лондонским «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проводится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 16-й минуте матча нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Лондонцы совершили потерю на чужой половине, Уилсон подхватил мяч и в одиночку устремился в контратаку, а далее при попустительстве обороны прорвался в штрафную, откуда пробил мимо вышедшего вратаря в угол ворот.

Напомним, на пути к четвертьфиналу «Челси» прошёл «Уимблдон» (2:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:0) и «Блэкберн» (2:0). «Ньюкасл» оказался сильнее «Манчестер Сити» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0).