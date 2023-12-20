Непомнящий: «Шанхай Шэньхуа» — образцовый клуб, а Слуцкому надо будет привыкать ко многому

Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«У меня было несколько заходов в Китай: в 1991 году с юношеской сборной страны, в 2002 году я приехал во второй раз — уже другой уровень и амбиции, а после Японии я вернулся уже в третий раз. И «Шанхай Шэньхуа» — один из образцовых клубов для меня в Китае. Инфраструктура была там на высшем уровне, но были проблемы роста у команды, поэтому они устанавливали дружественные связи с «Челси». Но это сотрудничество не получилось, и только одного игрока у нас взяли в «Рейнджерс» из Шотландии. Наверное, сегодня уровень выше, чем перед Олимпиадой в Пекине. В общем это очень интересно, ко многому Слуцкому нужно будет привыкать, не всё будет сразу понятно. Для меня было привычнее, потому что я жил в Средней Азии, Корее, Японии, но всё равно многое меня удивляло и смущало. Профессиональное отношение и известные игроки там есть, поэтому будет интересно.

Китай — не самое простое место для работы после паузы в карьере Слуцкого. Это вызов, новая среда. Много времени прошло, но недостатком Китая я считал нехватку внутреннего профессионализма игроков», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.