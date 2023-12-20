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«Шашлычники, мангал взяли?» Тикнизян – о шутках Дзюбы в «Локомотиве»

«Шашлычники, мангал взяли?» Тикнизян – о шутках Дзюбы в «Локомотиве»
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Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что изменилось в команде после прихода Артёма Дзюбы. Он отметил чувство юмора бывшего форварда «Зенита» и сборной России.

«С приходом Артёма команда преобразилась в плане каких-то шуток и атмосферы вообще.

Там нет каких-то номерков из кривого зеркала, Там всё происходит спонтанно. Тёма — импровизатор. И у нас в этом с ним похож юмор, что у меня нет каких-то заготовок, и всегда это создаёт такой хороший антураж и атмосферу. То же самое и Артём. Например, я очень смеялся, когда он первый раз нас увидел с Костей [Марадишвили] на сборах. Мы идём к автобусу, он говорит: «Шашлычники, мангал взяли?» — сказал Тикнизян в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».

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