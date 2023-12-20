В РФС прокомментировали решение не уходить из УЕФА в Азию

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение исполкома не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«На исполкоме обсуждался вопрос участия сборных команд в официальных соревнованиях. Нам важно, чтобы эта ситуация как можно быстрее разрешилась. На данный момент есть определённый прогресс во взаимоотношениях с УЕФА. В частности есть допуск наших юношеских команд до соревнований в 2024 году. Безусловно, мы не до конца удовлетворены результатами переговоров. У нас есть определённое время для принятия решений.

Опция по смене конфедерации никуда не уйдёт. Эта опция есть. Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем.

Но на данный момент отсутствует гарантия перехода. Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в АФК. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым. Сам по себе переход не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах. Чтобы это произошло, чтобы переход был гарантирован, нам очень важна позиция и поддержка ФИФА. Для этого нужно снятие запрета на участие в отборе к чемпионатам мира. Пока это решение не отменено, мы договорились работать в этом направлении», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.