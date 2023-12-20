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Головин и Минамино провели челлендж на тренировке «Монако»

Головин и Минамино провели челлендж на тренировке «Монако»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин и его партнёр по команде Такуми Минамино провели челлендж на тренировке.

Суть челленджа: футболистам давалось по четыре попытки забить с углового флажка в ворота. По итогу каждый игрок попал в ворота по два раза и победила дружба.

Головин в нынешнем сезоне сыграл за «Монако» 14 матчей во французской Лиге 1, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. При этом бывший игрок московского ЦСКА четыре раза попадал в символическую сборную тура по версии L'Équipe.

На данный момент после 16 сыгранных матчей чемпионата Франции «Монако» располагается на третьем месте с 30 очками. Лидером чемпионата является «ПСЖ» с 37 очками.

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