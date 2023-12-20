Агент Луиса Чавеса опроверг информацию о желании игрока уйти из «Динамо»

Футбольный агент Клаудио Курти, который представляет интересы полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса, опроверг информацию об уходе игрока из команды.

«Луис очень счастлив в «Динамо. Его главная цель – стать чемпионом с этим клубом.

Кубок Америки – отличный турнир, он важен для Мексики и для Луиса, но он не думает об уходе! Чавес очень доволен своими товарищами по команде и своим тренером. Луис должен продолжать расти в футбольном плане. Он хочет отплатить «Динамо» за то доверие, которое ему было оказано», — сказал Курти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее появилась информация, что Чавес рассматривает вариант ухода из МИР РПЛ после Кубка Америки. Несмотря на успехи в России и длительный контракт, амбиции Чавеса подталкивают его к переходу в европейские клубы.