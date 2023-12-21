Экс-игрок «Рубина» М'Вила близок к переходу в «Марсель»

Полузащитник Янн М'Вила, выступавший за «Рубин», может продолжить карьеру в «Марселе», сообщает Le 10 sport.

По информации источника, «Марсель» ищет усиление и может рассмотреть вариант с подписанием М’Вилы, который с июля 2023 года находится в статусе свободного агента.

33-летний француз за свою профессиональную карьеру поиграл за «Ренн», миланский «Интер», казанский «Рубин», «Сент-Этьен» и «Олимпиакос».

В прошлом сезоне за греческий клуб М'Вила сыграл 45 матчей и отдал 2 голевые передачи.

Полузащитник являлся игроком «Рубина» с 2014 по 2018 год. За это время М'Вила провел 80 матчей, забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач.

После 17 туров «Марсель» занимает 6-е место в Лиге 1 с 27 очками. Лидирует в чемпионате ПСЖ (40 очков).