Виктор Гусев: переход России в Азию был бы просто лишним телодвижением

Известный российский футбольный комментатор Виктор Гусев высказался о несостоявшемся переходе сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Напомним, исполком Российского футбольного союза отказался от данной идеи.

«Переход в Азию был бы просто лишним телодвижением, поскольку не давал никаких гарантий в плане изменения нынешнего международного статуса нашего футбола. И это было ясно очень давно, с самого начала разговоров на тему», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Российские арбитры также перестали получать назначения на международные футбольные матчи.