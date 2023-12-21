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Виктор Гусев: переход России в Азию был бы просто лишним телодвижением

Виктор Гусев: переход России в Азию был бы просто лишним телодвижением
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Известный российский футбольный комментатор Виктор Гусев высказался о несостоявшемся переходе сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Напомним, исполком Российского футбольного союза отказался от данной идеи.

«Переход в Азию был бы просто лишним телодвижением, поскольку не давал никаких гарантий в плане изменения нынешнего международного статуса нашего футбола. И это было ясно очень давно, с самого начала разговоров на тему», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Российские арбитры также перестали получать назначения на международные футбольные матчи.

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