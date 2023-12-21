Экс-президент «Ювентуса» выложил отрывок песни U2 на фоне решения суда по Суперлиге

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли отреагировал на решение Европейского суда о Европейской Суперлиге и УЕФА, выложив отрывок из песни рок-группы U2. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«Я хочу убежать, я хочу спрятаться

Я хочу разрушить стены, которые держат меня внутри.

Я хочу протянуть руку и коснуться пламени

Где улицы без названия.

Я хочу почувствовать солнечный свет на своём лице.

Я хочу увидеть, как облако пыли исчезает без следа.

Я хочу укрыться от ядовитого дождя

Где улицам нет названия

… Люблю футбол», — опубликовал Аньелли на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

48-летний Аньелли был одним из главных сторонников Европейской Суперлиги в 2021 году. В январе этого года экс-президент «Ювентуса» был отстранён от футбольной деятельности на два года за финансовые махинации.

Напомним, ранее был представлен формат Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год. На данный момент в состав участников Суперлиги входят только «Реал» и «Барселона».