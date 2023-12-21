Игрок «Гремио» получил перелом челюсти после жёсткого стыка в товарищеском матче

Полузащитник бразильского «Гремио» Жефиньо получил перелом челюсти в двух разных местах во время подготовительного товарищеского матча U20 с командой «Санта-Крус». После жёсткого стыка с игроком соперников Жефиньо жёстко приземлился на газон, что и привело к травме.

Окружение игрока объявило, что молодому футболисту потребуется операция и, следовательно, он не сможет играть за клуб какое-то время. «Гремио» также опубликовал официальное заявление.

«Футбольный клуб «Гремио Порту-Алегренсе» сообщает, что спортсмен Жефиньо получил перелом челюсти во время тренировочного матча на этой неделе в Эльдорадо-ду-Сул. Он остаётся под наблюдением, проходит лечение в медицинском отделении и чувствует себя хорошо. Он до сих пор зарегистрирован в Кубке Сан-Паулу», — говорится в официальном заявлении клуба.