Пол Инс: Оуэн считает, что трофей с «Баварией» не достижение для Кейна? Чушь собачья!

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс прокомментировал слова экс-нападающего «красных дьяволов» Майкла Оуэна, ранее заявившего, что, в случае если форвард «Баварии» Гарри Кейн выиграет трофей с мюнхенским клубом, это не будет являться большим достижением.

«Я думаю, что комментарии Майкла Оуэна о Бундеслиге чушь собачья! Титул есть титул. На текущий момент «Бавария» даже не является лидером чемпионата Германии. Помимо «Байера», существует угроза со стороны дортмундской «Боруссии», «Лейпцига» и «Штутгарта». Это не такая простая борьба, как многие думают. «Бавария» с трудом выиграла лигу в прошлом году. Бундеслига становится всё жёстче», — приводит слова Инса AS.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» минувшим летом. Ещё в первой части сезона англичанин упустил возможность выиграть вместе с мюнхенским клубом Суперкубок Германии и Кубок Германии ввиду проигрыша команды в этих турнирах. Также после 15 туров чемпионата Германии мюнхенцы набрали 38 очков и занимают второе место, уступая «Байеру» с 42 очками в активе.