Украинец Довбик догнал Антуана Гризманна в списке бомбардиров чемпионата Испании

Сегодня, 21 декабря, состоялась встреча 18-го тура испанской Примеры между «Бетисом» и «Жироной». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» (Севилья). «Жирона» упустила победу на последних минутах встречи — 1:1.

Украинский нападающий «Жироны» Артём Довбик смог вновь отличиться, реализовав пенальти в данной встрече. Таким образом, Довбик догнал французского форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в списке бомбардиров чемпионата Испании. Теперь Артём и Антуан делят третье место в списке лучших — у обоих по 11 голов за 17 матчей чемпионата. Лидирует полузащитник «Реала» Джуд Беллингем — у него 13 голов за 15 игр.

Напомним, после результата данного матча «Жирона» осталась на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 43 очка в 18 проведённых матчах, но не смогла оторваться от мадридского «Реала». У «сливочных» 42 очка, но есть игра в запасе. В случае победы над «Алавесом» «Реал» возглавит таблицу Ла Лиги по итогам тура. «Бетис» же располагается на седьмой позиции с 28 очками после аналогичного количества встреч.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.