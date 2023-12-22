В «Кайрате» обозначили цели на Зимний кубок РПЛ с участием «Спартака» и «Ростова»

Генеральный директор ФК «Кайрат» Аскар Есимов обозначили цели клуба на Зимний кубок РПЛ — 2024.

«Хотя победа в Зимнем кубке является желаемым результатом, наши главные приоритеты – это интеграция игроков, тактическая подготовка и улучшение командной игры. Мы сосредоточены на общем развитии команды и подготовке к предстоящему сезону», — сказал Есимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, турнир пройдёт со 2 по 14 февраля. В нём примут участие четыре клуба, два из которых — иностранные: «Спартак» Москва (действующий победитель турнира); «Ростов»; «Кайрат» (в составе с Виктором Васиным); «Шабаб Аль-Ахли» из Дубая (чемпион ОАЭ; команду возглавляет экс-наставник «Локомотива» Марко Николич).