В «Кайрате» прокомментировали расширение сотрудничества с российскими клубами

Генеральный директор ФК «Кайрат» Аскар Есимов высказался о расширении сотрудничества с российскими клубами. Напомним, «Кайрат» всё активнее налаживает сотрудничество с Россией – сначала клуб поддерживал дружеские связи с «Зенитом», теперь примет участие в Зимнего кубке РПЛ.

«Активное сотрудничество с российскими клубами, включая дружбу с «Зенитом» и участие в этом турнире, говорит о нашем стремлении расширять горизонты и укреплять международные связи. Это часть нашей стратегии по укреплению позиций клуба на международной арене», — сказал Есимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, турнир пройдёт со 2 по 14 февраля. В нём примут участие четыре клуба, два из которых — иностранные: «Спартак» Москва (действующий победитель турнира); «Ростов»; «Кайрат» (в составе с Виктором Васиным); «Шабаб Аль-Ахли» из Дубая (чемпион ОАЭ; команду возглавляет экс-наставник «Локомотива» Марко Николич).