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Черышев высказался о своём истекающем контракте с «Венецией»

Черышев высказался о своём истекающем контракте с «Венецией»
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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев высказался о своём истекающем контракте с итальянским клубом. Футболист признался, что хочет дождаться лета, рассмотреть все имеющиеся предложения, а потом уже принимать решение по поводу своего будущего.

«Каким вижу своё будущее после истечения контракта с «Венецией»? Поживём-увидим. Не знаю, не буду загадывать. Сейчас самое главное доиграть, довести дело до конца. А летом посмотрим какие будут предложения, будем рассматривать и решать, где дальше продолжать карьеру», — сказал Черышев в видео на YouTube-канале Российской Премьер-Лиги.

Напомним, до перехода в «Венецию» Черышев успел поиграть за несколько клубов испанской Ла Лиги. Ранее сегодня Денис не стал исключать вариант переезда в РПЛ.

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