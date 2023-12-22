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Уткин: в Азии Слуцкий может сыграть роль разведчика от РФС

Уткин: в Азии Слуцкий может сыграть роль разведчика от РФС
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Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на слухи о том, что российский тренер Леонид Слуцкий будет назначен на пост наставника китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Уткин провёл параллель между возможным назначением Слуцкого и отказом РФС от перехода в Азию.

«В Азии Леонид Слуцкий, вполне возможно, сыграет роль разведчика от Российского футбольного союза, от всех нас, от российского футбола. Его мнение о том, стоит ли переходить под юрисдикцию Азии, наверное, будет очень интересным и существенным.

Смотрите чемпионат Китая, я всё-таки не настолько молод, чтобы на это тратить остатки своей молодости, и, в общем, я просто ограничусь пожеланием успеха.

Вот вы теперь представляете, утром просыпаетесь, учитывая разницу во времени, а уже у вас есть новости из Шанхая, как там наш человек. Ну разве это не великолепно, разве это не повод просыпаться пораньше?» — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

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