Слуцкий возглавит зарубежный клуб? Он станет вторым российским тренером в его истории

Леонид Слуцкий может вернуться к тренерской деятельности! Он сидит без этой работы больше года, но совсем не скучает. А теперь ещё и появилась информация, что специалист возглавит китайский клуб.

Кто ещё поедет с тренером в азиатскую лигу

Согласно данным журналиста Ивана Карпова, российский тренер договорился о контракте с «Шанхай Шеньхуа». Вместе с ним в чемпионат Китая поедут Олег Яровинский и Василий Березуцкий. Первый работал со Слуцким в ЦСКА, «Халл Сити», «Витессе» и «Рубине», второй — в «Витессе». После этого Василий входил в тренерский штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА и «Краснодаре», а затем помогал брату Алексею в ЦСКА.

Карпов утверждает, что Слуцкий и компания вылетят в Шанхай до конца декабря и подпишут контракт. Сейчас в чемпионате Китая межсезонье. Турнир завершился в ноябре этого года, а новый розыгрыш стартует весной 2024-го. Так что если российский тренер приедет в Азию, то его ждёт полноценная подготовка к сезону.

Чем Слуцкий занимался последний год

Леонид покинул «Рубин» в конце 2022-го. Он проработал в Казани три года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ. Несмотря на это, тренер остался в клубе. «Для меня это дело чести», — сказал Слуцкий и продолжил тренировать «Рубин» уже в Первой лиге. Правда, его хватило всего на полсезона. При этом специалист покинул Казань, когда команда занимала пятое место и отставала от лидера всего на четыре очка.

Леонид Слуцкий в «Рубине» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С того момента тренер стал настоящей звездой YouTube. Он создал своё шоу на платформе вместе с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой. Проект получил неоднозначные оценки, в том числе из-за обилия ненормативной лексики. А ещё Слуцкий ведёт проект «Коммент.Тренер». Там он общается не только с футбольными специалистами, но и с другими героями из мира спорта.

Леонид записал интервью с Валерием Карпиным, Олегом Романцевым, Юрием Сёминым, Владимиром Федотовым, Игорем Осинькиным. Кроме того, он беседовал с главным тренером хоккейного ЦСКА Сергеем Фёдоровым, а также со звёздными специалистами из мира фигурного катания — Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе.

А ещё Слуцкий ходил на рынок, где выбирал себе одежду. Он делал это в компании Дзюбы и Богдана Лисевского (ведущего проекта «Плюшки». – Прим. «Чемпионата»). В конце концов они остановились на молодёжном образе, а потом сожгли старые вещи тренера. В общем, Слуцкий активничал по полной программе, несмотря на то что не был востребован как тренер.

«Шанхай» пролетел мимо топ-3 в чемпионате Китая, но взял Кубок

«Шанхай Шеньхуа» по итогам прошлого сезона занял лишь пятое место в чемпионате Китая. При этом по ходу второго круга команда шла второй, но потом выступила чуть хуже конкурентов. В итоге от топ-3 «Шанхай» отстал всего на три очка. Как бы там ни было, это всё равно лучше, чем год назад. Тогда клуб занял всего лишь восьмое место в таблице. Кстати, чемпионат Китая стартует весной, а завершается в конце года (ноябрь).

С другой стороны, «Шанхай» стал победителем Кубка Китая. В финале, который сыграли 25 ноября, победили «Шаньдун Тайшань» (1:0), в составе которого играет Маруан Феллайни (уже без привычной пышной шевелюры). Таким образом, «Шанхай» в шестой раз в истории стал победителем Кубка Китая.

«Шанхай Шеньхуа» — победитель Кубка Китая Фото: CFIDC/VCG via Getty Images

Клуб трижды побеждал в чемпионате Китая (1961, 1962, 1995). Был ещё один чемпионский титул, который добыли в 2003-м. Но позднее «Шанхай» лишили итоговой победы: клуб уличили в организации договорного матча. Плюс один из руководителей давал взятки главе судейского комитета. В итоге у клуба забрали титул, оштрафовали на $ 160 тыс. и сняли шесть очков в новом розыгрыше. Любопытно, что наказание вынесли только в 2013 году.

За «Шанхай» играет лучший футболист Кубка Африки и легенда китайского футбола

Самые дорогостоящие футболисты «Шеньхуа» бегают с иностранными паспортами. Нападающий Сефас Малеле (трансферная стоимость — € 1,5 млн) в прошедшем сезоне наколотил 11 голов в Суперлиге и приплюсовал к ним четыре результативные передачи. Это лучший результат в команде как по голам, так и по системе «гол+пас». При этом обладатель паспортов Швейцарии и Анголы схватил ещё и шесть жёлтых карточек. В карьере Малеле есть клубы из низших итальянских дивизионов. Помимо этого, он бегал в чемпионатах Португалии, Румынии и Саудовской Аравии. В общем, собрал больший список к 29 годам.

Сефас Малеле — лучший бомбардир «Шанхай Шеньхуа» в сезоне-2023 Фото: CFIDC/VCG via Getty Images

Фланговый нападающий Кристиан Бассогог (28 лет) также стоит € 1,5 млн (данные — Transfermarkt). Этот африканец играет в чемпионате Китая с 2017 года. Сначала выступал за «Хэнань», а в 2021-м перебрался в «Шанхай». Правда, его нынешний контракт истекает 31 декабря 2023 года. Большой вопрос, останется ли он в клубе. В 2017-м Бассогог стал победителем Кубка Африки в составе сборной Камеруна и лучшим футболистом турнира. Через четыре года завоевал бронзовую медаль.

Из китайских игроков (их в команде подавляющее большинство) выделяется 36-летний вингер Юй Ханьчао. В прошедшем сезоне ветеран забил шесть мячей в чемпионате (второй результат в команде) и три — в Кубке Китая. А ещё у него богатая коллекция трофеев. Мужчина пять раз побеждал в чемпионате страны, дважды — в Кубке и один раз брал азиатскую ЛЧ с «Гуанчжоу» в 2015 году.

Юй Ханьчао — легендарный футболист не только «Шанхая», но и всего китайского футбола Фото: CFIDC/VCG via Getty Images

А ещё «Шанхай Шеньхуа» тренировал Валерий Непомнящий! Советский и российский специалист работал с клубом в середине нулевых: в 2004-2005 годах. Тренер провёл в клубе 401 день.