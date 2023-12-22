Рибалта был готов работать в «Спартаке». Клуб сам отказался от его кандидатуры

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта был готов работать в «Спартаке», его устроил проект клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Спартак» сам отказался от сотрудничества с Рибалтой. У клуба есть желание назначить спортивным директором человека с чуть меньшим управленческим весом, но с умением быть ремесленником», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» планирует закрыть вопрос с назначением спортивного директора до конца 2023 года, а Рибалта якобы является основным кандидатом на эту должность. Специалист занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год. Также сообщалось, что красно-белые рассматривают кандидатуру ведущего скаута «Бенфики» Томаша Амарала.

Ранее в СМИ появилась информация, что Рибалту не устроила концепция развития «Спартака», и он сам отказался от работы в клубе.