Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беленов: считаю, что агенты больше вредят, чем помогают

Беленов: считаю, что агенты больше вредят, чем помогают
Комментарии

Голкипер воронежского «Факела» Александр Беленов рассказал, почему отказался от услуг агентов.

«Считаю, что агенты больше вредят, чем помогают. Если брать не только топовых футболистов, а представителей Первой и Второй лиг, то они получают больше вреда. В тот момент мне было уже больше 30 лет, поэтому я не видел смысла в посредниках, которые будут непонятно за что вытягивать из меня и клуба, куда я приду, деньги. Проще самому напрямую общаться с руководством и договариваться», — приводит слова Беленова Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 37-летний Александр Беленов провёл 13 матчей. Также на счету вратаря одна игра в Фонбет Кубке России. Ранее Беленов выступал за «Рубин», «Уфу», «Анжи», «Кубань», «Спартак» и «Салют».

Материалы по теме
Александр Беленов: потерял в деньгах прилично, но шёл в Воронеж за футболом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android