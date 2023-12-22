Беленов: считаю, что агенты больше вредят, чем помогают

Голкипер воронежского «Факела» Александр Беленов рассказал, почему отказался от услуг агентов.

«Считаю, что агенты больше вредят, чем помогают. Если брать не только топовых футболистов, а представителей Первой и Второй лиг, то они получают больше вреда. В тот момент мне было уже больше 30 лет, поэтому я не видел смысла в посредниках, которые будут непонятно за что вытягивать из меня и клуба, куда я приду, деньги. Проще самому напрямую общаться с руководством и договариваться», — приводит слова Беленова Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 37-летний Александр Беленов провёл 13 матчей. Также на счету вратаря одна игра в Фонбет Кубке России. Ранее Беленов выступал за «Рубин», «Уфу», «Анжи», «Кубань», «Спартак» и «Салют».