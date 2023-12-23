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«Думаю, что это никому не доставляет удовольствия». Беленов — о матчах в снегопад

«Думаю, что это никому не доставляет удовольствия». Беленов — о матчах в снегопад
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Вратарь воронежского «Факела» Александр Беленов высказался о матчах в плохих погодных условиях.

«Думаю, что никому не доставляет удовольствия играть в мороз и снег. Мне бы хотелось играть в хороших условиях. Того же хотелось бы и всей команде, болельщикам. Возможно, стоит пересмотреть какие-то матчи и регионы. Если в декабре на юге – в Краснодаре, Ростове или Грозном – можно играть, то в Москве и Воронеже это сложно назвать футболом. Хотелось бы в этом смысле перемен в лучшую сторону», — приводит слова Беленова Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 37-летний Александр Беленов провёл 13 матчей. Также на счету голкипера одна игра в Фонбет Кубке России. Ранее он выступал за «Рубин», «Уфу», «Анжи», «Кубань», «Спартак» и «Салют».

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