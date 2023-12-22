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«Манчестер Сити» получил трофей клубного чемпионата мира — 2023

«Манчестер Сити» получил трофей клубного чемпионата мира — 2023
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Сегодня, 22 декабря, завершился финальный матч клубного чемпионата мира — 2023, в котором встречались английский «Манчестер Сити» и бразильский «Флуминенсе». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 4:0. После игры прошла церемония награждения, на которой футболистам английской команды вручили трофей клубного чемпионата мира.

В составе «Манчестер Сити» отличились Хулиан Альварес (дважды) и Фил Фоден. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Флуминенсе» Нино.

Напомним, в полуфинале «Манчестер Сити» разгромил японский «Урава Ред Даймондс» со счётом 3:0. В свою очередь, «Флуминенсе» обыграл египетский «Аль-Ахли» — 2:0.

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