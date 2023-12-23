Луис Суарес поделился впечатлениями от перехода в «Интер Майами»

Нападающий Луис Суарес прокомментировал свой переход в американский клуб «Интер Майами».

«С нетерпением жду нового вызова в «Интер Майами»! Буду рад помочь команде достигнуть важных целей», — написал Суарес в одной из социальных сетей.

Напомним, за американский клуб выступают сразу несколько бывший партнёров Луиса по «Барселоне» — это Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Ранее Луис Суарес выступал в бразильском «Гремио». Форвард перешёл в «Гремио» из уругвайского «Насьоналя» зимой 2023 года в качестве свободного агента. Игрок принял участие в 33 матчах бразильской Серии А, в которых отметился 17 голами и 11 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.