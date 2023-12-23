Митрофанов высказался о возможности обязать клубы РПЛ строить крыши на стадионах

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал возможность обеспечить домашние стадионы клубов РПЛ крышами с целью комфортного проведения матчей в неблагоприятных погодных условиях.

«Что касается нынешних стадионов, то создание стационарных крыш не всегда возможно. Как только кто-то из клубов проработает проект и финансовую модель, мы постараемся и государство убедить в необходимости субсидировать данную работу, и сами постараемся помочь. Изменять регламентные нормы в сторону обязательного строительства через несколько лет крыши — не думаю, что это правильно», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Два тура осенней части текущего розыгрыша чемпионата России прошли в декабре в неблагоприятных погодных условиях. 3 декабря матч 17 тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» (2:0) был сыгран на сильно заснеженном поле под непрекращавшимся снегопадом. В настоящий момент в Российской Федерации есть только один футбольный стадион с раздвижной крышей, позволяющий комфортно играть матчи зимой — «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, на которой проводит домашние матчи «Зенит».

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