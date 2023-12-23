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Тен Хаг: твёрдо верю, что Хойлунд и Рашфорд способны забить много голов

Тен Хаг: твёрдо верю, что Хойлунд и Рашфорд способны забить много голов
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил уверенность в нападающих английской команды Расмусе Хойлунде и Маркусе Рашфорде.

«Я твёрдо верю, что Хойлунд и Рашфорд способны забить много голов. Рашфорд, который в прошлом году работал под моим руководством, доказал, что может забивать, когда он в лучшей форме. Он закатит много мячей, я уверен», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (бывший Twitter).

В нынешнем сезоне Расмус Хойлунд провёл за «красных дьяволов» 21 матч во всех официальных турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами. Маркус Рашфорд принял участие в аналогичном количестве встреч, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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