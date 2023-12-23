Дюков высказался о возможном выходе Федуна из состава членов исполкома РФС

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался об участии бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна в деятельности исполкома организации.

«Федун действительно не принимал участие в последних заседаниях Исполкома РФС, но разговора с ним о том, что он хочет покинуть исполком, не было. Думаю, он по-прежнему интересуется футболом, он Федуну небезразличен.

Но для нас важно личное и очное участие членов в заседании исполкома. Я переговорю на эту тему с Федуном. Он много сделал для российского футбола, но нужно узнать его планы», — приводит слова Дюкова Sport24.

Последнее заседание исполкома РФС прошло 20 декабря в Доме футбола. Одним из самых значимых решений было не переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию.