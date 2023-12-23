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Гендир «Пари НН» представил Марадишвили фотографией с его картонной фигурой

Гендир «Пари НН» представил Марадишвили фотографией с его картонной фигурой
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Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале опубликовал фотографию картонной фигуры новичка команды Константина Марадишвили.

Фото: Телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

«Пари НН» уже делал похожую историю с картонной фигурой. Капитан команды Кирилл Гоцук пропускал матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0) из-за дисквалификации. Тогда клуб решил сделать его картонную копию и выставил на бровке поля, а партнёры по команде даже отпраздновали гол вместе с этой фигурой.

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Напомним, Константин Марадишвили стал футболистом нижегородской команды на правах аренды. Соглашение клуба с московским «Локомотивом», которому принадлежат права на полузащитника, рассчитано до завершения нынешнего сезона.

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