Гендир «Пари НН» представил Марадишвили фотографией с его картонной фигурой

Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале опубликовал фотографию картонной фигуры новичка команды Константина Марадишвили.

Фото: Телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

«Пари НН» уже делал похожую историю с картонной фигурой. Капитан команды Кирилл Гоцук пропускал матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0) из-за дисквалификации. Тогда клуб решил сделать его картонную копию и выставил на бровке поля, а партнёры по команде даже отпраздновали гол вместе с этой фигурой.

Напомним, Константин Марадишвили стал футболистом нижегородской команды на правах аренды. Соглашение клуба с московским «Локомотивом», которому принадлежат права на полузащитника, рассчитано до завершения нынешнего сезона.